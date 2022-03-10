Новости

Банк "Солидарность" ввёл онлайн-заказ на карты UnionPay в связи с повышенным спросом

Банк "Солидарность" ввёл онлайн-заказ на карты UnionPay в связи с повышенным спросом.

– В связи с большим количеством заявок по выпуску карт платёжной системы UnionPay мы выпускаем неименные карты. Неименная карта по функционалу ничем не отличается от именной и поддерживает все опции карт UnionPay (оплата в России и за рубежом). При получении карты вам предоставляется доступ к мобильному приложению Банка, где можно пользоваться полным функционалом. Заявки на карты можно оформить только через сайт, – говорится в сообщении банка.

Банк уточнил, что срок выдачи карты – через две недели после подачи заявки в выбранном отделении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Нас уже ничего напугать не может». Бизнес – о кризисе 2022
«Можно покупать на ту часть денег, которую вы готовы заморозить» – Сергей Хестанов, «Открытие Инвестиции»
Ситуация сравнима с кризисом 1998, но есть отличия
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании