Банк "Солидарность" ввёл онлайн-заказ на карты UnionPay в связи с повышенным спросом.

– В связи с большим количеством заявок по выпуску карт платёжной системы UnionPay мы выпускаем неименные карты. Неименная карта по функционалу ничем не отличается от именной и поддерживает все опции карт UnionPay (оплата в России и за рубежом). При получении карты вам предоставляется доступ к мобильному приложению Банка, где можно пользоваться полным функционалом. Заявки на карты можно оформить только через сайт, – говорится в сообщении банка.

Банк уточнил, что срок выдачи карты – через две недели после подачи заявки в выбранном отделении.