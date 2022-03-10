Банк Уралсиб пояснил, как будут работать карты Visa и Mastercard

Ограничения для карт Mastercard, выпущенных российскими банками, начнут действовать с полуночи 10 марта, для VISA - с полуночи 11 марта. Ими нельзя будет воспользоваться за границей, также их не будут принимать в иностранных интернет-магазинах.

На территории России карты будут продолжать работать в полном объеме до истечения их сроков действия, за исключением поддержки сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Стандартная контактная или бесконтактная оплата картами останется доступной в полном объеме на всей территории России, так как операции внутри страны будут обрабатываться в Национальной системе платежных карт.

С завтрашнего дня могут также не работать цифровые карты Прибыль в кошельках Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Цифровая карта МИР продолжит работать в приложении MIR PAY на Android.

– В связи с этим, предлагаем клиентам-держателям цифровой Прибыли, у которых нет пластиковой карты, оформить дополнительную карту, обратившись в любой удобный офис банка, – говорится в сообщении банка.