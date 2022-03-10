Банк Уралсиб сообщил о новом порядке выдачи наличных средств с валютных счетов и вкладов.

– Центральный банк России ввёл новый порядок выдачи наличных средств с валютных счетов и вкладов. Он касается всех российских банков. Новые правила вступают в действие с 9 марта 2022 года и будут действовать до 9 сентября 2022 года. Если ваши валютные счета открыты в одном банке, то вы сможете снять суммарно со всех счетов не более 10 000 долларов США в течение 6 месяцев. Если счета открыты в разных банках до 00.00 часов (по московскому времени) 09 марта 2022 года, то вы можете снять до 10 000 США в каждом из них.

Если вам нужна большая сумма, банк выдаст ее в рублях по курсу ЦБ, установленному на день снятия.

Валютные средства выдаются только в долларах США. Если счёт в другой валюте, то будет произведена автоматическая конверсия по курсу ЦБ, установленному на день снятия. Снять денежные средства вы можете в кассе любого удобного для вас отделения банка.

Покупка наличной валюты в указанный период невозможна, безналичные операции с валютой проводятся без ограничений по курсу банка.

Банк отмечает, что эти изменения никак не коснутся рублевых счетов и вкладов. В настоящий момент поступление долларов США в страну ограничено санкциями, и это единственная причина вводимых специальных мер, касающихся валютно-обменных операций с наличной валютой. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент.