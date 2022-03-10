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1 871 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 265 832.

В медучреждениях остаются 2 320, выздоровело – 3 459, умерло – 16.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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