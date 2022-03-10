Заявления на путевки в детские лагеря Иркутской области можно подать через Госуслуги

Дистанционная подача заявлений пользуется особенной популярностью в условиях пандемии, сообщили SIA.RU в администрации области.

В 2022 году в Иркутской области прием заявлений на получение детских оздоровительных путевок начался с 10 января. На сегодня подано 11 570 заявлений, сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства региона.

Бесплатными путевками обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети одиноких родителей, дети из малоимущих и многодетных семей. Частично оплаченными за счет бюджета Иркутской области путевками обеспечиваются дети, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.