В России создан перечень компаний-претендентов на национализацию

В него вошли 60 компаний, сообщают «Известия».

В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень, подготовленный организацией «Общественная потребительская инициатива», имеется в распоряжении «Известий».

В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым», – пояснил «Известиям» глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.