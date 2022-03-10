Новости

Китай сократил поставки смартфонов в Россию – FT

Поставки китайских производителей Xiaomi, Oppo и Huawei в Россию сократились как минимум вдвое, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По словам источников издания, поставки китайских производителей Xiaomi, Oppo и Huawei сократились как минимум вдвое. В статье приводится оценка, что китайские бренды смартфонов занимают около 60% российского рынка.

«Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне и посмотреть, что будет дальше», – сказал один из бывших менеджеров Huawei.

В пресс-службе компании «Связной» в разговоре с РБК задержку поставок связали с логистикой во время пандемии. «Никакой официальной информации от китайских партнеров мы на данный момент не получали. Кроме того, задержки поставок были еще со времен пандемии, что обусловлено логистическими проблемами в мире», – сказали там.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Нас уже ничего напугать не может». Бизнес – о кризисе 2022
«Можно покупать на ту часть денег, которую вы готовы заморозить» – Сергей Хестанов, «Открытие Инвестиции»
Ситуация сравнима с кризисом 1998, но есть отличия
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании