Китай не потерпит независимости Тайваня – Минобороны Китая

Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости», передает РИА Новости слова официального представителя министерства обороны КНР У Цянь.

«Мы неуклонно придерживаемся курса на мирное воссоединение на основе принципа «одна страна – две системы». Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину», – приводит слова У Цяня в четверг официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.

Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются «кровными братьями».