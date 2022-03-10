Цены в Иркутской области выросли на маргарин, сахар, овощи и фрукты

В первую очередь повышение зафиксировали в магазинах «у дома» и на оптовых рынках.

Об этом на прямом эфире рассказали руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова и руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш.

Согласно данным еженедельного мониторинга потребительских цен Иркутскстата, рост цен более, чем на 2% установлен на следующие продукты питания: маргарин (+3%), сахар (+6,26%), соль (+3%), овощи (+2,38%) и фрукты (+8,19%).

Снижение зафиксировали на замороженную рыбу и свежие огурцы.