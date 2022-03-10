В каких странах можно воспользоваться картой "Мир"

В России приостановили работу Visa и Mastercard. С 10 марта карты этих платёжных систем не работают на зарубежных сервисах. В ЦБ еще раз подчеркнули, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока действия. Доступными для платежей за границей и через интернет остаются карты японской платежной системы JCB и китайской UnionPay, выпущенные российскими банками. Сейчас банки фиксируют повышенный спрос на них.

ЦБ опубликовал список 10 стран, где можно воспользоваться картой "Мир":