В каких странах можно воспользоваться картой "Мир"

В России приостановили работу Visa и Mastercard. С 10 марта карты этих платёжных систем не работают на зарубежных сервисах. В ЦБ еще раз подчеркнули, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока действия. Доступными для платежей за границей и через интернет остаются карты японской платежной системы JCB и китайской UnionPay, выпущенные российскими банками. Сейчас банки фиксируют повышенный спрос на них.
ЦБ опубликовал список 10 стран, где можно воспользоваться картой "Мир":
- Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank),
- Вьетнам (в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB)
- Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa),
- Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити),
- Белоруссия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь),
- Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит),
- Киргизия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ),
- Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD),
- Южная Осетия (снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия),
- Абхазия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА)