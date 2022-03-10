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В каких странах можно воспользоваться картой "Мир"

В России приостановили работу Visa и Mastercard. С 10 марта карты этих платёжных систем не работают на зарубежных сервисах. В ЦБ еще раз подчеркнули, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока действия. Доступными для платежей за границей и через интернет остаются карты японской платежной системы JCB и китайской UnionPay, выпущенные российскими банками. Сейчас банки фиксируют повышенный спрос на них.

ЦБ опубликовал список 10 стран, где можно воспользоваться картой "Мир":

  1. Турция (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank),
  2. Вьетнам (в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB)
  3. Армения (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa),
  4. Таджикистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити),
  5. Белоруссия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь),
  6. Казахстан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банка Центр-Кредит),
  7. Киргизия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ),
  8. Узбекистан (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD),
  9. Южная Осетия (снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия),
  10. Абхазия (снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА)

/ Сибирское Информационное Агентство /
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