Международный книжный фестиваль «КнигаМарт» посетили более 3,5 тысяч человек

Состоялось 120 мероприятий. Встречи с читателями провели более 100 спикеров. Это писатели, поэты, издатели и критики и журналисты, которые пишут о науке из Санкт-Петербурга, Москвы, Алтайского края, Иркутской области и Бурятии. Мероприятия прошли на 14 площадках. Они расположены в Иркутске, Черемхово, Байкальске, Усолье-Сибирском, посёлках Хужир Ольхонского района и Тургеневка Баяндаевского района. До конца мая события «КнигаМарта» также пройдут в Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте, рассказали SIA.RU в администрации области.

– Фестиваль 2022 года существенно увеличил масштаб. Раньше спикеры выступали в других населённых пунктах Иркутской области только после завершения основной части фестиваля, а сейчас – во время основной части программы. Мероприятия в Черемхово, Байкальске, Усолье-Сибирском, Хужире и Тургеневке посетило более 500 человек. До конца мая события «КнигаМарта» также пройдут в Братске, Усть-Илимске и Усть-Куте. Многие мероприятия транслировали на канале библиотеки в YouTube и социальной сети «ВКонтакте». Записи находятся в открытом доступе, посмотреть их могут все желающие, – отметила директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Главными событиями книжного фестиваля стали выступления современных авторов Андрея Рубанова, Веры Богдановой, Вадима Панова, Тимура Валитова, Дмитрия Данилова. Также интерес для публики представили лекции антрополога Станислава Дробышевского, научного журналиста Алексея Паевского, культуролога Николая Жаринова, астронома Владимира Сурдина. Кроме того, состоялась презентация документальной книги «Открытое слово», посвященной памяти Валентина Распутина, поэтический перформанс Светланы Михеевой и Артема Морса, встречи с местными авторами.

Состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучшая книга года» – иркутских авторов, книги которых вышли в 2021 году на территории региона и поступили в Книжную палату Иркутской области.

На «КнигаМарте» представили четыре художественные выставки. Центральная из них – персональная выставка творчества Марины Успенской. Она автор известных иллюстраций к «Серебряному копытцу» Павла Бажова, «Алёнушкиным сказкам» Дмитрия Мамина-Сибиряка, «Машиным сказкам» Софьи Прокофьевой, стихам Агнии Барто и десяткам других детских произведений. Выставку будет работать до конца марта.

IV Книжный фестиваль «КнигаМарт» прошел с 3 по 6 марта при поддержке Правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, Президентского фонда культурных инициатив и Иркутской нефтяной компании. Организаторы фестиваля – Иркутская областная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс». Впервые фестиваль прошел в марте 2019 года.