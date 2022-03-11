ЦБ ограничил на полгода операции с наличной валютой для юрлиц и ИП

Банк России ввел с 10 марта по 10 сентября временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, получить наличные можно только на командировочные расходы, в остальных случаях наличную валюту – доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро – получить нельзя.

– В период действия временного порядка операций с наличной валютой юридические лица резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена, – говорится в сообщении регулятора.

Все остальные валюты компании резиденты и индивидуальные предприниматели резиденты могут получать в наличных по основаниям, предусмотренным законодательством, без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут. Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи.

Условия депозитов и счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, открытых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по состоянию на 10 марта 2022 года, сохраняются.



Напомним, что с 9 марта по 9 сентября ЦБ ограничил операции с наличной валютой для физических лиц.