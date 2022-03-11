ЦБ разъяснил, можно ли купить наличную валюту через брокера

Банк России дал разъяснения по возможности покупки валюты на брокерский счет и получения ее наличными. Покупка иностранной валюты на бирже через брокера не запрещена, но введена брокерская комиссия в размере 12% от суммы сделки, сообщил регулятор.

– Выдача наличной иностранной валюты возможна только через банки. Брокеры не вправе (и никогда не имели такого права) выдавать иностранную валюту своим клиентам. В случае приобретения иностранной валюты через брокерский счет клиент может получить средства только после перевода брокером этой валюты на расчетный валютный счет клиента в банке. Пока действует временный порядок операций с наличной валютой средства в иностранной валюте, поступившие на счет после 00:00 мск 9 марта 2022 года, получить наличными будет невозможно, – говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, что с 9 марта по 9 сентября ЦБ ограничил операции с наличной валютой для физических лиц. Так, вводится запрет на продажу наличной валюты и на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Большую часть средств снять можно, но только в рублях по курсу на день выдачи, сообщается на сайте регулятора.