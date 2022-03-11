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Apple Pay и Google Pay ушли. Что дальше?

Банкиры прогнозируют, что в ближайшем будущем мы все станем платить QR-кодами, как в Китае.

– Во-первых, это удобно: оплату по QR-кодам принимают большие компании — например, Wildberries и Л’Этуаль. В мире по QR-кодам покупают больше чем на 2 трлн долларов в год. Во-вторых, это выгодно банкам. Раньше за каждую покупку по картам банк получал деньги от Visa и Mastercard, развивать новую технологию было невыгодно, – сообщает Альфа-Банк в своем Телеграм.

Кроме того, платить по QR-кодам очень просто: нужно навести камеру телефона на QR-код продавца, и телефон предложит открыть банковское приложение. По жёлтой кнопке в правом нижнем углу следует выбрать нужное (например, Альфа-Банка) и оплатить покупку.

С 10 марта с помощью QR-кодов можно платить с кредитных счетов Альфа-Банка — такого решения нет ни у одного крупного банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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