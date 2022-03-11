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Управляющий директор БрАЗа получил благодарственное письмо губернатора за помощь в борьбе с пандемией

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил управляющего директора БрАЗа Евгения Зенкина благодарственным письмом за помощь, оказанную жителям Иркутской области в ходе борьбы с пандемией COVID-19.

С начала пандемии компания РУСАЛ направила на развитие здравоохранения Братска более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Это – обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, строительство и оборудование Центра помощи и спасения, покупка дорогостоящего медоборудования и многое другое.

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Например, в 2021 году лаборатория кожно-венерологического диспансера Братска пополнилась роторным амплификатором – высокотехнологичным аппаратом для проведения ПЦР-анализов. В начале 2022 года в поликлинике №1 благодаря РУСАЛу начал работать новейший рентгенодиагностический комплекс стоимостью более 18 миллионов рублей.

– Компания РУСАЛ одна из первых пришла на помощь здравоохранению Братска, городским медицинским учреждениям, – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – В ситуации пандемии коронавируса просто невозможно было остаться в стороне. Здоровье людей – это приоритетная задача компании, и мы, по мере возможностей, поддерживаем городскую медицину.

Кроме того, Братский алюминиевый завод стал обладателем диплома Рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области за значительный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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