Кобзев поручил вернуть иркутян, застрявших за рубежом

Большая их часть находится в Таиланде.

Как узнали «Вести-Иркутск», большинство людей вынуждены выезжать из гостиниц и искать съёмное жильё, продлевать за свой счёт визы. На острове Пхукет, где много наших соотечественников, волонтёры создали чат помощи, где уже зарегистрировались более 700 россиян.

Сегодня на оперативном штабе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил заместителю председателя правительства региона Георгию Кузьмину заняться этим вопросом.

«Жители области просят вернуть их обратно. Они к сожалению, застряли в Таиланде и не могут выехать. Этой задачей прошу заняться Георгия Кузьмина и сегодня подключить к этому вопросу агентство по туризму, отработать с территориальным подразделением МИДа и авиакомпанией. Нужно детально проработать все эти вопросы. Если нужно выходить на федеральный уровень – я готов», – говорит губернатор.