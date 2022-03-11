Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях, сообщили SIA.RU в банке.

По накопительному счету «Первый» действуют следующие ставки:

до 1 000 000 рублей – 3% годовых;

от 1 000 000 рублей включительно – 17% годовых;

от 50 000 000 рублей включительно – 3% годовых.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light»*, Накопительному счету «Premium»/«Premium sport»**, Накопительному счету «Прайвет» в рублях на суммы от 1 000 000 рублей в зависимости от вида счета и суммы теперь составляют от 14 до 17% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Премиум Лайт»

**«Премиум» / «Премиум Спорт»