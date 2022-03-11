Новости

Банк Уралсиб предлагает накопительные счета в долларах

Банк Уралсиб предлагает накопительные счета в долларах США, рассказали SIA.RU в банке.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light»*, Накопительному счету «Premium»/«Premium Sport»**, Накопительному счету «Прайвет» в долларах составляют:

  • до 5000 долларов – 0,01% годовых;
  • от 5000 долларов включительно – от 4,8 до 5,2% годовых в зависимости от вида счета.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Премиум Лайт»
**«Премиум» / «Премиум Спорт»

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Возвращаемся  в 1998-й? Эксперты о том, насколько сложным будет 2022 год для российской экономики
«Нас уже ничего напугать не может». Бизнес – о кризисе 2022
«Можно покупать на ту часть денег, которую вы готовы заморозить» – Сергей Хестанов, «Открытие Инвестиции»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании