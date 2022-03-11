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«Сейчас не время набивать карманы», – губернатор Приангарья Игорь Кобзев

Теперь все решения по увеличению цен и тарифов на жизненно важные товары будут согласовывать со штабом, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Соцсети просто переполнены сообщениями о росте цен на продукты питания, товары первой необходимости, в том числе на лекарства, на услуги, оказываемые населению. Искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. Особенно если речь идет о продуктах, производимых в нашей стране. Сейчас не время набивать карманы, – сказал Игорь Кобзев.

На заседании отдельно рассмотрели ситуацию с повышением платы за проезд в автобусах Ангарского городского округа. Глава региона поручил детально в ней разобраться.

– Впредь все решения по увеличению цен и тарифов на жизненно важные услуги и товары необходимо согласовывать со штабом, – заключает губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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