Банка «Фридом Финанс» дал разхяснени о выдаче средств с валютных вкладов или счетов

С 9 марта по 9 сентября Банк России вводит временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов, который распространяется на клиентов Банка «Фридом Финанс».

При этом все средства клиентов банка будут сохранены и учтены в валюте вклада, ограничение по снятию в пределах остатка составляет до 10 тысяч долларов наличными, открытых по состоянию на 09.03.2022 в совокупном объеме и в указанный период. Остальные средства можно снять в рублях по рыночному курсу. Получить валюту можно в офисах через кассу Банка «Фридом Финанс».

Срок приема и исполнения заявок на получение денежных средств в иностранной валюте со счетов клиентов - до 3 дней.

На время действия порядка валюта выдается в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США происходит по рыночному курсу на день выдачи.

Условия по накопительным счетам или вкладам Банка «Фридом Финанс» не будут изменены. Проценты по депозитам продолжат начисляться согласно договору в той валюте, в которой был открыт вклад. Также у вас остается возможность пополнять валютный вклад и счет по текущим условиям.

Клиенты Банка «Фридом Финанс» могут открыть новые счета и вклады в валюте, но на время действия порядка снятие средств с них возможно в рублях по рыночному курсу.

На время действия порядка в Банке «Фридом Финанс» не будет продаваться наличная валюта, поменять валюту на рубли можно в любом офисе банка в любом объеме.

Более подробная информация по ссылкам: «Операции с наличной иностранной валютой», «Операции с безналичной иностранной валютой»

Банк «Фридом Финанс» работает в штатном режиме, продолжая обеспечивать все потребности клиентов в полной мере.