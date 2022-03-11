Примсоцбанк сообщил о временных правилах для операций с наличной валютой

1. Влияет ли на счёт в рублях, всё, что происходит с валютой?

Ограничений по рублям нет. Все изменения относятся только к валютным вкладам. Наш банк работает в штатном режиме, и мы готовы предоставить все свои ресурсы для обслуживания наших клиентов.

2. Что будет с вкладами в валюте? Можно ли снять деньги со счета гражданина?

Можно продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются.

Пополнение действующего валютного счёта также доступно. Что касается снятия, согласно временному порядку операций с наличной валютой в течение 6 месяцев со своего действующего валютного счёта можно снять наличными не более 10 тыс. долларов США.

3. На время действия временного порядка, можно ли будет снять другую валюту, не доллары, со счета гражданина?

К снятию доступны только доллары США. Снятие любой другой наличной валюты доступно только через конвертацию этой валюты (например, евро или фунтов) в доллары США по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

4. Можно ли гражданину купить валюту безналично. Если да, то как?

Да, можно будет покупать безналичную валюту через мобильное приложение Примсоц Л@йн. Покупать валюту таким образом могут физические лица. Курс покупки будет устанавливаться банком в соответствии с актуальными рыночными котировками.

5. Как можно будет переводить валюту гражданину на другие счета в РФ, какие ограничения по переводу?

Валюту можно переводить безналичным способом на свой валютный счет в банке, находящимся в России. Либо на валютный счет близкому родственнику (родителям, супругам, детям, брату, сестре, бабушке, дедушке), открытому в банке, находящимся в России, не более 5 тыс. долларов США.

6. Можно ли снять деньги с валютного счёта гражданина, более 10 тыс. долларов США?

Да, можно снимать средства со своих валютных счетов в рублях. Для этого надо будет конвертировать их в рубли по рыночному курсу, определяемому на день выдачи на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключённым на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

7. Где можно снять валюту гражданину?

Для получения наличных долларов вам надо обратиться в удобное для вас отделение Примсоцбанка.

8. В течение 6 месяцев сумму в 10 тыс. долларов США можно получать частями или только одной суммой?

В Примсоцбанке действует единая система учёта снимаемой наличной валюты, которая будет учитывать текущие правила от Банка России. Гражданин может снимать установленную сумму в размере 10 тыс. долларов США за 6 месяцев не одной суммой, а разбить её на части. Главное, чтобы снимаемые суммы не превышали 10 тыс. долларов США.