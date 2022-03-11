Райффайзен Банк открывает вклады в долларах и евро

Райффайзен Банк изменил ставки по вкладу «Фиксированный» и добавил возможность открыть депозит в долларах США и евро.

С 10 марта ставка по вкладу «Фиксированный» в рублях составит до 18% на срок до двух лет. Также теперь клиенты могут открыть «Фиксированный» в евро с доходностью 3% годовых и в долларах под 5% годовых на срок 3 месяца.

«Возможность открыть вклад в нескольких валютах позволяет более гибко управлять сбережениями. Внести средства на счет клиенты могут через кассу или переводом в приложении Райффайзен Онлайн. Вклад — удобный инструмент для управления деньгами, которые не понадобятся вам в течение срока действия депозита. Для текущих сбережений подойдет накопительный счет, который дает 12% на ежедневный остаток», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья Райффайзен Банка.