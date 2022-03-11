Контактные линзы и оптика в России подорожали на 30-40%

Стоимость очков вырастет непропорционально росту цен на линзы, потому что второй составной элемент – оправы – многие сети закупили еще в прошлом году по старому курсу, сообщают «Известия».

На новых поставках повышение курса непременно отразится. Однако, после снижения волатильности рубля цены несколько выровняются, и будет проведена коррекция.

На контактные линзы и линзы для очков зарубежного производства в России приходится 99,9% и 95% продаж соответственно, привел свою оценку источник, близкий к компании Johnson&Johnson – одному из лидеров рынка.

По его словам, были попытки производить линзы и со стороны российских разработчиков этого товара, но до конечного продукта они так и не дошли. Поэтому прямо сейчас заменить подорожавшие товары на отечественные аналоги невозможно, их просто нет.