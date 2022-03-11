Спрос на жилье в России упал на 15%

С 5 марта спрос на первичное жилье в России упал на 15%, на вторичное – на 12%, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

На фоне снижения доступности ипотечного кредитования и отсутствия роста доходов россиян спрос продолжит сокращаться, по итогам года при пессимистичном развитии ситуации он может рухнуть на 50%, считают эксперты. При этом тренд роста цен на жилую недвижимость сломлен: как зафиксировали риелторы, за последние три дня цены на вторичку снизились на 1%. Но на первичку остаются прежними – их держат подорожание стройматериалов и инфляция. Впрочем, эксперты полагают, что цены на квартиры в новостройках могут остановить рост.

Спрос на жилье и количество сделок снижаются, это неизбежный процесс в сложившихся условиях, сказал «Известиям» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Сразу после начала спецоперации России на Украине наблюдался всплеск спроса на недвижимость. Но с 5 марта тенденция начала меняться: обращения за покупкой первичного жилья сократились на 15%, вторичного – на 12%, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По данным «Циан», в среднем на вторичном рынке число просмотров в городах-миллионниках объявлений с 5 марта снизилось на 15%. Однако пока нельзя назвать это устойчивым трендом, поскольку, например, 9 марта активность была такой же, как и 1 марта, отметила эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина. На первичном рынке падение спроса за последние пять дней составило 10% в городах-миллионниках, добавила она.