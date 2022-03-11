Недельные расходы россиян увеличились на 26%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 231 рубль) индекс недельных расходов выше на 33,4% или 1747 рублей.

В период с 28 февраля по 6 марта он составил 6 978 рублей, что на 20,4% (1182 рубля) больше, чем на предшествующей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 26,7% (1469 рублей).

«На прошлой неделе затраты российских домохозяйств на товары повседневного спроса увеличились на 20%. Это исторический максимум, превышающий даже «пандемийные» показатели. При этом сами цены на товары растут менее активно. Фактически увеличение расходов связано с сокращением скидок и закупкой товаров впрок. Значительное влияние на такое потребительское поведение оказывают информационный фон и новости об «уходе» иностранных компаний с российского рынка», – отметила исполнительный директор Ромир Инна Караева.