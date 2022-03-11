Только одна иностранная компания приостановила поставки в торговую сеть "Слата"

Главный вопрос текущей недели – какие решения приняли иностранные компании, такие как – Procter&Gamble, Unilever, Henkel, Nestle, Mars, Mondelēz, Ferrero, Coca-Cola, PepsiCo и др. В торговой сети "Слата" сообщили, что по состоянию на 11 марта есть только одно оповещение о приостановке поставок продукции – это компания PepsiCo, продукция Pepsi, Mirinda и 7Up.

– Остальные подтвердили дальнейшую совместную работу. Поставки согласовываются в прежнем режиме. Однако, сокращается доля промо на данные товары, т.к. эта категория товаров высоко промозависимая, то покупатель может ощутить рост цен на данные товары, но в продаже они будут, – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

В компании подчеркнули, что параллельно ведется работа по вводу возможных товаров-аналогов от российских компаний.