Банк «Открытие» расширил сервисы для дистанционного обслуживания предпринимателей

«Открытие» продолжает развивать «Бизнес-портал» – мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса – повышая его удобство и функциональность. В очередном обновлении добавлены новые сервисы, сообщили SIA.RU в банке.

Теперь при рублевом переводе физлицу можно заранее увидеть размер комиссии. Предварительная комиссия отобразится до отправки средств в заполненной форме нового платежа.

Также в «Бизнес-портале» можно установить лимиты по бизнес-картам. Этот инструмент позволяет контролировать операции держателей карты, регулируя использование средств компании. Управлять лимитами одинаково удобно в мобильном приложении и интернет-банке. На странице бизнес-карты можно установить или изменить лимиты для снятия наличных, переводов, оплаты покупок и внесения наличных.

Кроме того, появился новый способ быстро создать платеж – по фото. Мобильное приложение распознает реквизиты из счета и подставит их в форму платежа. Останется только подписать и отправить.

Помимо этого, клиентам «Открытия» теперь доступен онлайн-просмотр актов и счетов-фактур – счета и закрывающие документы к ним отображаются вместе.

Также предприниматели могут бесплатно подключить сервис 1C DirectBank для бизнеса. Сейчас это удобнее всего сделать через файл настроек. Сервис обеспечит интеграцию с 1С – платежи автоматически появятся на «Бизнес-портале», а поступления из «Бизнес-портала» отобразятся в 1С. С помощью этого сервиса можно запрашивать выписки из банка и получать статусы обработки документов.

За всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно следить в дайджесте событий.