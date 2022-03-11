Иркутяне предпочли живые цветы сладким конфетам в мартовские праздники

В этом году в преддверии и в день 8 марта покупатели отдали предпочтение цветам, чем сладким подаркам. Это показал анализ торговой сети «Слата». Так, в 2022 году, в период с 1 по 8 марта, было реализовано более 630 тысяч штук тюльпанов, что на 11% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Также, в праздничный день можно было купить ирисы и нарциссы (Нидерланды).

Продажи подарочных коробочных конфет, напротив, в данный период упали на 5%. В лидерах по-прежнему конфеты известных импортных брендов, такие как «Рафаэлло», «Мерси», «Коркунов». Интерес к российским брендам на последние годы растет, но пока они уступают в вопросах брендинга и маркетинга, а также сниженного количества промо и глубины скидки.

Игристое показало перераспределение продаж в своей группе. Покупатель стал отдавать предпочтение более качественному продукту. Так, продажи российских игристых в штуках снизились в сети на 5%, при этом итальянские игристые выросли на 15%.

– Напитки газированные уже который год падают, это связано с тем, что цены на подобного рода продукты постоянно растут и уже достигли такого уровня, что в этот бюджет можно приобрести настоящее игристое, сделанное из винограда, поэтому выбор покупателей очевиден, – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Рост продаж импортного игристого в сети связывают с тем, что «Слата» в период с 1 по 8 марта проводила промо в отличии от федеральных игроков, которые сняли все промо и повышали цены в связи с последними событиями.