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Аналитики о buyback до 31 августа: Это поддержит рынок

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Правительство предложило buyback по текущей биржевой цене для ПАО до 31 августа. Аналитики считают, что это поддержит рынок акций.

Согласно базе данных Госдумы, правительство внесло законопроект, согласно которому ПАО до 31 августа 2022 года смогут выкупать акции по текущей рыночной цене без предварительных расчетов. Напомним, что закон от 8 марта 2022 разрешил ПАО проводить обратный выкуп с мая до конца 2022 года по текущей цене, если динамика цены акций удовлетворяет определенным условиям (таким как дисконт 20% к средней цене три месяца и другие).

– Новый закон может отменить предыдущие регуляторные ограничения по выкупу, таким образом упростив эту процедуру. Мы считаем новость умеренно позитивной для российских акций, т.к. упрощение корпоративных выкупов должно оказать поддержку российскому рынку акций, наряду с объявленной программой выкупа в размере 1 трлн руб., – подчеркивают аналитики "Атона".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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