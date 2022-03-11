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Стоимость урана выросла до исторического максимума

Цена фунта закиси-окиси урана превысила $59, сообщает РБК.

Как отмечает консалтинговая компания UxC, причиной роста стали возможные санкции США и Евросоюза, которые ограничат поставки российского урана.

Спотовые цены на U3O8 (закись-окись урана) в четверг достигли $59,75 за фунт, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании UxC. Это самый высокий уровень с момента аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году, после которой цены резко упали, отмечает агентство. До происшествия уран торговался на уровне до $130 за фунт.

«Страх, что Запад, особенно США и Евросоюз, будет отрезан от поставок ядерного топлива из России, подтолкнул покупателей прийти на рынок», – пояснил глава UxC Джонатан Хинз. Он допустил дальнейший рост цен из-за «перспективы новых ограничений на импорт обогащенного урана из России».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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