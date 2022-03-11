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ВТБ разъясняет правила использования карт с истекшим сроком действия

В начале недели ВТБ проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard. Банк разъясняет пользователям, как совершать покупки по картам с истекшим сроком, сообщили SIA.RU в банке.

Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.

При осуществлении транзакции через эквайринговые, а также кассовые терминалы необходимо вставить карту в устройство и ввести PIN-код. Если клиент вдруг его забыл, то он может моментально создать новый PIN в ВТБ Онлайн. При бесконтактной оплате достаточно, как обычно, приложить пластик к экрану POS-терминала. 

Если покупка совершается в интернете, то платеж производится по следующей схеме: 

  • необходимо выбрать способ оплаты банковской картой (Visa, Mastercard, Maestro, Мир) и исключить использование Google Pay или Apple Pay, сервисы которых недоступны на территории РФ;
  • ввести 16-значный номер карты; 
  • в поле «срок действия» указать дату - месяц/год, расположенную на лицевой стороне карты: система одобрит информацию, даже если срок действия уже истек; 
  • далее при необходимости внести латиницей имя и фамилию держателя карты;  
  • добавить трехзначный CVV-код, обозначенный на обратной стороне карты; 
  • нажать кнопку «Оплатить». 

ВТБ также рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир». Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Они позволяют совершать привычные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать покупки в торговых точках смартфоном с помощью Mir Pay и Samsung Pay для Android, а также расплачиваться в интернет-магазинах и привязывать карту к различным сервисам. 

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не влияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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