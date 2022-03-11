Жалобы на административное давление от бизнеса Иркутской области пока не поступали – Роман Колесов

Получить консультацию по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций или сообщить о возможном административном давлении предприниматели Иркутской области могут по телефону горячей линии, которая работает на базе центра «Мой бизнес». Ее номер: 8 (3952) 202-102. О мерах для снижения административного давления на бизнес сообщил Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов во время заседания Антикризисного штаба, который прошел 11 марта под руководством главы региона Игоря Кобзева, сообщили SIA.RU в администрации области.

– К настоящему времени жалоб на административное давление на бизнес со стороны государственных органов от предпринимателей Иркутской области не поступало, –доложил Роман Колесов.

Он подчеркнул, в настоящее время в регионе осуществляется 6 видов государственного контроля, полномочия по осуществлению которых переданы органам государственной власти Иркутской области; 28 видов регионального государственного надзора; 7 видов муниципального контроля. Координирует работу контрольных (надзорных) органов министерство экономического развития и промышленности Иркутской области. В регионе приняты 100 % нормативных актов, необходимых для организации работы по контрольной (надзорной) деятельности.

Напомним, что при Правительстве региона сформирован Антикризисный штаб, который состоит из 8 рабочих групп, одну из которых возглавляет Роман Колесов. В числе его полномочий снижение административных барьеров.