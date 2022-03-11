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Силуанов заявил о дефолте Запада по обязательствам перед Россией

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает заморозку рядом стран российских золотовалютных резервов объявлением ими дефолта по обязательствам перед Россией.

«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы», — заявил Силуанов, выступая на совещании президента Владимира Путина с правительством.

При этом глава Минфина РФ отметил, что конвертация рублей, выплачиваемых для погашения российского внешнего долга, будет возможна за счет разморозки золотовалютных резервов России.

«Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги. Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», — сообщил Силуанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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