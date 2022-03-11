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Количество погибших на Украине военных из Иркутской области выросло до четырех

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о еще двоих военных из Приангарья, которые погибли во время спецоперации на Украине.

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Одним из погибших оказался 21-летний житель Чунского района Илья Василенко. Ранее служил по контракту в мотострелковых войсках на Дальнем Востоке. Также во время спецоперации погиб Николай Шумицкий – военный, с отличием окончивший Казанское высшее командное танковое Краснознаменное училище, служил в отдельном танковом батальоне в Чечне, после – в Крыму. По информации главы региона, он погиб в бою с диверсантами на Запорожской АЭС. «Старший лейтенант Николай Шумицкий до конца удерживал позиции. За свои решительные действия представлен к награждению орденом «Мужества». Посмертно», – сообщил Кобзев.

Напомним, ранее глава области сообщал, что на Украине погибли еще двое жителей Принагарья –  25-летний Роман Лазарев и 29-летний Алексей Шанаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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