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Квартиру подарили лучшему учителю года в Иркутске

Ключи от новой квартиры сегодня вручили победителю конкурса «Лучший учитель Иркутска – 2022» – приз получил учитель информатики лицея ИГУ Максим Лавлинский, сообщил глава города Руслан Болотов.

Кроме того, награды и ценные призы также достались победителю конкурса «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения» работнице детского сада №125 Наталье Орловой и сотруднице ЦДТ «Октябрьский» Анастасии Яньковой, ставшей «Лучшим молодым педагогическим работником организации дополнительного образования».

Награждение состоялось на церемонии закрытия XIV городского форума образования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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