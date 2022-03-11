Бывшего главу минимущества Приангарья арестовали на 2 месяца за превышение полномочий

Следственное управление СКР по Иркутской области арестовало на 2 месяца фигурантов уголовного дело о превышении должностных полномочий – заместителя начальника одного из отделов минимущества и экс-министра имущественных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.

Им предъявлено обвинение, по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий» фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области при участии регионального министерства имущественных отношений было заключено незаконное мировое соглашение о переходе несуществующего права аренды на земельный участок площадью 82 га, расположенный в Октябрьском районе Иркутска, строительной организации.

Установлено, что земля в тот момент была в собственности Иркутской области без обременения какими-либо правами аренды. Обвиняемые в преступлении обязаны были осуществлять контроль за сохранностью государственной собственности, однако в результате их действий на земельный участок кадастровой стоимостью более 1 млрд рублей незаконно наложено обременение в виде аренды с правом на многоэтажное строительство.

Расследование уголовного дела продолжается.