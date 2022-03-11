Владеющую Instagram компанию Meta потребовали признать экстремистской организацией

Генеральная прокуратура РФ направила в суд заявление с требованием признать компанию Meta Platforms, которой принадлежат соцсети Instagram, Facebook, а также мессенджер WatsApp, экстремистской организацией, сообщается на сайте надзорного органа.

«Согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих. Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – прокомментировали свое решение в Генпрокуратуре.

В ведомстве также пояснили, что по этой же причине в Роскомнадзор направлено требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Ранее аналогичное решение было принято в отношении Facebook.

Также Генпрокуратура РФ направила в Следственный комитет Российской Федерации материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Надзорное ведомство обнаружило в действиях компании Meta Platforms признаки преступлений, предусмотренных уголовными статьями «Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия» и «Пропаганда терроризма».