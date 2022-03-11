«Будет что-то среднее между нулем и минус 50%». Эксперты – об открытии торгов на Мосбирже

Торги на Мосбирже не проводятся с 28 февраля. С каких уровней начнут торговаться акции российских компаний после многодневного простоя на Мосбирже? Евгений Малыхин, партнер, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент», подчеркивает, что сейчас торгуется очень мало российских бумаг, но на их основе можно определить некий диапазон открытия.

– Так, в США торгуется ETF на российский рынок акций. Исходя из того, где он торгуется, справедливый уровень на открытие — это 1150 пунктов по индексу Мосбиржи и 300 пунктов по индексу РТС. Это примерно 50% падения в рублях от 25 февраля, то есть от момента приостановки торгов. Это оценка „снизу“. Она малореальна в силу того, что многие покупатели из России не могут купить этот ETF по техническим причинам.

Оценка „сверху“ – это акции „Русала“, которые в рублях совокупно показывают около минус 7%. Это акции экспортера, который выигрывает от роста цен на сырье, девальвации рубля, и который отчасти адаптировался к санкциям (санкции в отношении компании вводились еще в 2018 году). Кроме того, акции „Русала“ торгуются в Азии, где нет такой напряженности по отношению к российским активам, как в Европе и США.

На мой взгляд, рынок не откроется, как „Русал“, но и не откроется, как ETF. Будет что-то среднее между нулем и минус 50%. Как ни смешно это звучит, но точку в этом диапазоне поставить сложно. Середина этого диапазона – минус 25%, – резюмирует эксперт.