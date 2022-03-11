ЦБ приостановил продажу банка «Открытие»

Продажа банка «Открытие» приостановлена. Такое решение принял его основной владелец — Банк России. О возобновлении подготовки к продаже ЦБ сообщит дополнительно, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

ЦБ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие» в августе 2021 года. 11 февраля 2022-го председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор изучает предложения от стратегов.

В февраля банк «Открытие» попал под санкции западных стран. Его отключили от международной межбанковской системы SWIFT.