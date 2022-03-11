Поезд в формате «отель на колесах» запустили в Иркутской области и Бурятии

Туристический поезд «Байкальский экспресс» в формате «отель на колесах» запустили в Иркутской области и Республике Бурятия – 11 марта он отправился в первую поездку, сообщает пресс-служба ВСЖД.

«Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования будет обеспечен за счет купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды, а также электросушилками для рук. В одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми», – рассказали в ВСЖД и добавили, что для пассажиров работает вагон-ресторан, где можно попробовать блюда байкальской кухни.

Поезда будут передвигаться по маршрутам Иркутск – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ, захватывая Кругобайкальскую железную дорогу.

«Туристы увидят тоннели и галереи, захватывающие дух пейзажи. Сделают памятные фотографии во время остановок поезда, в частности, на станции Култук, где расположен старейший населенный пункт на южном берегу Байкала. На станции Киркирей можно будет увидеть комплекс из тоннелей и уникальной системы водоотвода. Движение по участку Слюдянка-1 – Байкал будет осуществляться на паровозной тяге, что придаст поездке особый колорит и погрузит в атмосферу начала XX века», – поделились в ВСЖД и отметили, что во время путешествия предусмотрена длительная остановка на станции Байкал, где туристы смогут сделать фотографии и прогуляться.