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Производитель батончиков Mars, Snickers, Twix, Bounty приостановил экспорт и импорт в РФ

Компания Mars, производитель пищевых продуктов, в том числе шоколадных батончиков Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, конфет M&M’s, приостановила экспорт и импорт товаров на территории РФ, сообщается на официальном сайте организации.

«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из нее. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Беларуси будут приостановлены», – говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что производство будет сокращено, но выпуск продукции продолжится, в том числе производство товаров для домашних животных: организации принадлежит торговая марка кормов для собак Pedigree.

На территории РФ работают заводы Mars, которые созданы в пяти регионах, кроме того, имеется один научный центр по изучению питания домашних животных. В организациях трудятся около 6 тыс. сотрудников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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