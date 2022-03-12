Социальную сеть Instagram заблокируют в России 14 марта

Роскомнадзор сообщил на официальном сайте, что 14 марта социальная сеть Instagram будет заблокирована в России – такое решение было принято 11 марта.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», – рассказали в Роскомнадзоре.

Данное решение принято потому, что соцсетью распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян. Разрешение публиковать такую информацию дала компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram. С требованием прекратить работу соцсети в Роскомнадзор обратилась Генпрокуратура.