Lexus и Lada столкнулись в Иркутске, есть пострадавший

Авария с участием автомобилей Lexus и Lada произошла сегодня около 8 часов утра на пересечении улиц Красноярская и Советская в областном центре, в результате столкновения пострадал человек, сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

По предварительным данным, отечественный седан на перекрестке, совершая поворот налево на улицу Советская, столкнулся с иномаркой, двигавшейся по Красноярской в сторону улицы Трилиссера. В результате аварии с различными травмами в медучреждение доставлен 35-летний водитель Lada.

На месте находится экипаж ГИБДД. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины случившегося.