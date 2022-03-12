Шелеховский район оказался в ТОП-3 по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в ТОП-3 по суточной заболеваемости оказались Иркутск, Шелеховский и Иркутский районы.

Болезнь за последний день в Приангарье выявили у 1,5 тысячи человек, в областном центре – 613, в Шелеховском и Иркутском районах по 121 новому случаю.

Число госпитализированных снизилось на 199, до 1,9 тысячи. Выздоровели за последний день 2,9 тысячи человек. Умерли от ковида – 15, от сопутствующих патологий – один человек.