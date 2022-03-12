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Участвовавшему в спецоперации на Украине офицеру из Иркутска вручили орден Мужества

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов посетил Главный военный клинический госпиталь войск, где вручил орден Мужества офицеру Росгвардии из Иркутска полковнику полиции Денису Степанову, отличившемуся в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

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«Подразделение под командованием полковника полиции Дениса Степанова попало под плотный минометный огонь. Офицер Росгвардии получил ранение, но продолжил управлять личным составом в бою с превосходящими силами противника. Своими четкими действиями он обеспечил выход подразделения из-под огня националистов и организовал эвакуацию раненых товарищей в тыл», – рассказали в ведомстве.

Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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