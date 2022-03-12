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Производитель Colgate и Palmolive ограничил импорт товаров в Россию

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт всех товаров, за исключением самых необходимых, инвестиции в страну прекращены из-за спецоперации на Украине, следует из опубликованного на официальном сайте обращения президента и генерального директора компании Ноэля Уоллеса к сотрудникам.

Мы приостановили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены для повседневного использования. Мы также прекратили все капиталовложения, медийную, рекламную деятельности», – заявил Уоллэс.

Colgate-Palmolive – это международная компания, производящая мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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