En+ Group не планирует отказывается от проектов модернизации и других инвестиционных проектов в свете новых экономических вызовов

Об этом руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков заявил 11 марта на встрече со студентами Братского государственного университета и молодыми специалистами Братской ГЭС. В ходе мероприятия студенты получили ответы на вопросы о перспективах развития сибирских регионов, о роли предприятий энергетической отрасли в условиях глобальной трансформации.

Михаил Хардиков рассказал о планах развития компании и работе топливно-энергетического комплекса в контексте новых экономических вызовов. Он подчеркнул, что предприятия En+ Group на территории России работают стабильно, компания не планирует отказываться от проектов модернизации и отменять инвестиционные и образовательные проекты.

Ректор БрГУ Илья Ситов поделился с участниками встречи новыми подходами вуза в подготовке кадров для энергетической отрасли и дальнейшем развитии этого направления. Он отметил, что профильный факультет энергетики и автоматики - один из самых популярных среди абитуриентов. Вуз укомплектован всем необходимым лабораторным оборудованием, современными тренажерами и методическими материалами. Уже больше 10 лет на базе БрГУ работает корпоративный учебно-исследовательский центр энергохолдинга.

Участники обсудили кадровые вопросы и меры поддержки молодёжи, начинающей работу в сфере энергетики. Компания En+ Group активно развивает социальные программы для сотрудников: помогает приобретать жильё, создаёт комфортную городскую среду и достойные условия жизни для работников предприятий.

Руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков:

– Энергетика – это то на чем держится жизнедеятельность страны. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые ребята, которые живут здесь в Братске, оставались жить в регионе, приходили к нам на предприятия, строили свою карьеру, жили, трудись здесь, в Сибири. Сегодня нам всем, и особенно крупным системообразующим отраслям, которые в любой ситуации будут работать, необходимо поддерживать сотрудников и их семьи. Абсолютным приоритетом для нас является сохранение рабочих мест во всех регионах, где работают наши предприятия.



Андрей Тасенко, студент 4 курса БрГУ:

– Недавно я услышал об инициативе основателя компании Олега Владимировича Дерипаски перенести центр экономики в Сибирь. Молодежное сообщество полностью поддерживает это предложение. На сегодняшней встрече мы обсудили стратегическое значение нашего региона в масштабах страны и перспективы развития энергетики, с которой связываем свое будущее. Получился очень содержательный и важный разговор.