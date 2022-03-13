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Объявлен аукцион на разработку проекта по ремонту участка дороги до Листвянки за 8,6 млн рублей

Аукцион на разработку проектной документации по ремонту автомобильной дороги Иркутск – Листвянка на участке с 42 по 52 км объявили в Иркутской области за 8,6 млн рублей объявили в Приангарье. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо будет собрать исходные данные, выполнить инженерные изыскания, обследовать мостовые переходы, разработать документацию и итоговый проект, который должен быть готов к 30 июня 2022 года.

Итоги аукциона подведут 25 марта. Деньги на работы выделят из бюджета Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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