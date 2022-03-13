Экс-руководителям МУП «Водоканал» в Иркутске дали по 7 лет колонии за взятки и аферы

Бывшему заместителю главного инженера и экс-начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации и МУП «Водоканал» в Иркутске дали 7 лет 1 месяц и 7,5 года лишения свободы соответственно за взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и Октябрьским районным судом установлено, что в 2018 году генеральный директор ООО «Восход» заключил ряд договоров с МУП «Водоканал» на выполнение работ по капитальному ремонту канализационных и водопроводных сетей на различных участках в Иркутске. Со временем между руководителем подрядной организации и указанными должностными лицами муниципального предприятия возникли дружеские отношения, которые в дальнейшем привели к коррупционному преступлению.

«Подрядчик за денежное вознаграждение просил подписать необходимые документы по муниципальным контрактам. Такая договоренность устроила все стороны. В результате должностные лица МУП «Водоканал» за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ получали взятки в общей сумме около 650 тысяч рублей, кроме того обвиняемыми совершены мошеннические действия на сумму 950 тысяч рублей», – рассказали в СКР.

Кроме того, виновным назначены штрафы по 1,4-1,5 млн рублей. Генеральный директор ООО «Восход» был осужден ранее.