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Иркутск и Братск стали лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 в Приангарье 13 марта

Региональный оперштаб 13 марта опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в ТОП-3 по суточной заболеваемости оказались Иркутск, Братск и Ангарск, где выявлено 718, 212 и 149 новых случаев соответственно.

Всего в Приангарье болезнь за последний день выявили у 1,5 тысячи человек. Выздоровели – 2,7 тысячи, умерли – 15.

Число госпитализированных остается на уровне 1,9 тысячи. С начала пандемии в Иркутской области с вирусом справились 246,4 тысячи человек, заразились – 270,6 тысячи.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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